《經濟通通訊社２日專訊》有公務員今晚於遮打花園舉行集會，名為「公僕仝人，與民同行
」。
政務司司長張建宗重申，公務員應保持中立，不要讓個人政治理念影響工作。他表示，公務
員可在工餘時間，以市民身份參與活動，但不應以公務員名義做出與政府看法不同的事，否則會
帶錯覺給市民，認為公務員與政府有立場分歧，是「對著幹」，影響公務員工作持平。（ｈｍ）
（ｚｚ）
02/08/2019 10:52
【移交逃犯】張建宗：不應以公務員名義，做與政府看法不同的事
《經濟通通訊社２日專訊》有公務員今晚於遮打花園舉行集會，名為「公僕仝人，與民同行
」。
政務司司長張建宗重申，公務員應保持中立，不要讓個人政治理念影響工作。他表示，公務
員可在工餘時間，以市民身份參與活動，但不應以公務員名義做出與政府看法不同的事，否則會
帶錯覺給市民，認為公務員與政府有立場分歧，是「對著幹」，影響公務員工作持平。（ｈｍ）
（ｚｚ）
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