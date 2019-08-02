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即市新聞

02/08/2019 11:04

【移交逃犯】佔旺畫家三罪改控九罪，還押至９月中再訊

　　《經濟通通訊社２日專訊》６月２１日有大批示威者包圍灣仔警察總部，３１歲男子潘浩超
，綽號「佔旺畫家」，涉嫌當日向灣仔警署外牆及扶手電梯擲雞蛋，早前被律政司控告三項罪名
，分別是襲警、刑事毀壞，以及在公眾地方擾亂秩序，今日案件於東區裁判法院再提堂，律政司
在庭上提出修改控罪，由原本的三條控罪，改成九條控罪，分別是一項參與非法集結、一項刑事
毀壞，以及七項襲警罪。
　　裁判官把案件押後至９月１１日再訊，辯方未有申請保釋，被告將繼續由懲教署看管。
（ｈｍ）（ｚｚ）

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