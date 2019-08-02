《經濟通通訊社２日專訊》理工大學校長滕錦光向師生校友發電郵，指兩個月來出現不同的
示威遊行及暴力事件，令市民感到憂慮和不安。他指社會的嚴重撕裂令人痛心，希望各方能加強
溝通，停止使用暴力。電郵又指，他知悉學生會對成立獨立調查委員會的訴求，會向政府反映。
滕錦光強調，大學有既定的校園管理守則，能保障學生在校園內的安全。他亦掛心學生的人
身安全，會透過學務長辦事處與學生會保持緊密聯繫，以了解學生的情況，並加強輔導服務，支
援學生情緒需要。（ｈｍ）（ｚｚ）
02/08/2019 11:53
【移交逃犯】理大校長滕錦光：會向政府反映設獨立調查委員會訴求
《經濟通通訊社２日專訊》理工大學校長滕錦光向師生校友發電郵，指兩個月來出現不同的
示威遊行及暴力事件，令市民感到憂慮和不安。他指社會的嚴重撕裂令人痛心，希望各方能加強
溝通，停止使用暴力。電郵又指，他知悉學生會對成立獨立調查委員會的訴求，會向政府反映。
滕錦光強調，大學有既定的校園管理守則，能保障學生在校園內的安全。他亦掛心學生的人
身安全，會透過學務長辦事處與學生會保持緊密聯繫，以了解學生的情況，並加強輔導服務，支
援學生情緒需要。（ｈｍ）（ｚｚ）
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