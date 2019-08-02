【移交逃犯】工黨收兩萬人聯署，要求禠奪何君堯太平紳士資格

《經濟通通訊社２日專訊》工黨多名成員在政府總部外請願，表示在過去一個星期內收集到

兩萬名市民聯署，要求取消立法會議員何君堯的太平紳士資格。政務司長辦公室派人接收聯署信

。

工黨主席郭永健表示，有表面證據顯示何君堯與元朗襲擊事件有關，他涉嫌鼓吹、教唆及指

使黑社會使用暴力，質疑何君堯是否仍有資格擔任太平紳士。

聯署聲明中指出，根據太平紳士條例，行政長官經顧及公眾利益及有關個案的一切其他情況

後，認為該太平紳士不再合適繼續獲委任，可取消該太平紳士資格。（ｈｍ）（ｚｚ）

