《經濟通通訊社２日專訊》工黨多名成員在政府總部外請願，表示在過去一個星期內收集到
兩萬名市民聯署，要求取消立法會議員何君堯的太平紳士資格。政務司長辦公室派人接收聯署信
。
工黨主席郭永健表示，有表面證據顯示何君堯與元朗襲擊事件有關，他涉嫌鼓吹、教唆及指
使黑社會使用暴力，質疑何君堯是否仍有資格擔任太平紳士。
聯署聲明中指出，根據太平紳士條例，行政長官經顧及公眾利益及有關個案的一切其他情況
後，認為該太平紳士不再合適繼續獲委任，可取消該太平紳士資格。（ｈｍ）（ｚｚ）
02/08/2019 12:07
【移交逃犯】工黨收兩萬人聯署，要求禠奪何君堯太平紳士資格
《經濟通通訊社２日專訊》工黨多名成員在政府總部外請願，表示在過去一個星期內收集到
兩萬名市民聯署，要求取消立法會議員何君堯的太平紳士資格。政務司長辦公室派人接收聯署信
。
工黨主席郭永健表示，有表面證據顯示何君堯與元朗襲擊事件有關，他涉嫌鼓吹、教唆及指
使黑社會使用暴力，質疑何君堯是否仍有資格擔任太平紳士。
聯署聲明中指出，根據太平紳士條例，行政長官經顧及公眾利益及有關個案的一切其他情況
後，認為該太平紳士不再合適繼續獲委任，可取消該太平紳士資格。（ｈｍ）（ｚｚ）
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