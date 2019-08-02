  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2019 13:38

【移交逃犯】警拘三人涉將警員起底，有人疑利用警員資料申請貸款

　　《經濟通通訊社２日專訊》近日網上有針對警員的「起底」行為，披露警員個人資料，網絡
安全及科技罪案調查科開展追查後，暫拘捕３名男子，年齡介乎２６至３９歲，分別涉嫌利用員
個人資料，滋擾警員及其家屬及申請網上貸款，疑干犯煽動他人公眾妨擾罪及欺詐罪。警方在行
動中檢獲兩部電腦和五部電話，不排除將有更多人被捕。
　　警方又指，留意到網上有人發布激進言論，如教唆他人製造武器，提醒市民不要被網上言論
煽動，又重申網絡罪行有法可依，大部分現實世界的法例都適用於網絡世界。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
FOCUS01/08/2019
【FOCUS】鮑叔兩個字累股市散水 侵侵或出招吹大貿戰逆風
生財有道01/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股守27600成關鍵
生財有道01/08/2019
【儲局減息】陳德霖：美減息反映貨幣政策轉變 港息未必即時跟減
生財有道01/08/2019
【儲局減息】聯儲局減息四分一厘 鮑威爾暗示並非減息周期開始
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金