【移交逃犯】警拘三人涉將警員起底，有人疑利用警員資料申請貸款

《經濟通通訊社２日專訊》近日網上有針對警員的「起底」行為，披露警員個人資料，網絡

安全及科技罪案調查科開展追查後，暫拘捕３名男子，年齡介乎２６至３９歲，分別涉嫌利用員

個人資料，滋擾警員及其家屬及申請網上貸款，疑干犯煽動他人公眾妨擾罪及欺詐罪。警方在行

動中檢獲兩部電腦和五部電話，不排除將有更多人被捕。

警方又指，留意到網上有人發布激進言論，如教唆他人製造武器，提醒市民不要被網上言論

煽動，又重申網絡罪行有法可依，大部分現實世界的法例都適用於網絡世界。（ｈｍ）（ｚｚ）

