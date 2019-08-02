《經濟通通訊社２日專訊》近日網上有針對警員的「起底」行為，披露警員個人資料，網絡
安全及科技罪案調查科開展追查後，暫拘捕３名男子，年齡介乎２６至３９歲，分別涉嫌利用員
個人資料，滋擾警員及其家屬及申請網上貸款，疑干犯煽動他人公眾妨擾罪及欺詐罪。警方在行
動中檢獲兩部電腦和五部電話，不排除將有更多人被捕。
警方又指，留意到網上有人發布激進言論，如教唆他人製造武器，提醒市民不要被網上言論
煽動，又重申網絡罪行有法可依，大部分現實世界的法例都適用於網絡世界。（ｈｍ）（ｚｚ）
02/08/2019 13:38
【移交逃犯】警拘三人涉將警員起底，有人疑利用警員資料申請貸款
《經濟通通訊社２日專訊》近日網上有針對警員的「起底」行為，披露警員個人資料，網絡
安全及科技罪案調查科開展追查後，暫拘捕３名男子，年齡介乎２６至３９歲，分別涉嫌利用員
個人資料，滋擾警員及其家屬及申請網上貸款，疑干犯煽動他人公眾妨擾罪及欺詐罪。警方在行
動中檢獲兩部電腦和五部電話，不排除將有更多人被捕。
警方又指，留意到網上有人發布激進言論，如教唆他人製造武器，提醒市民不要被網上言論
煽動，又重申網絡罪行有法可依，大部分現實世界的法例都適用於網絡世界。（ｈｍ）（ｚｚ）
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