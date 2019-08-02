《經濟通通訊社２日專訊》警方昨晚於火炭一個工廈單位內，檢獲懷疑爆炸品及攻擊性武器
，拘捕７男１女，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌藏有第一部毒藥。警方相信檢獲
的爆炸品及攻擊性武器與近日的示威活動有關。
警方譴責有人製造危險品，更於警署外聚集，破壞警署外圍，企圖迫使警方釋放疑犯。警方
指，網上有言論鼓吹激進行為，如有人發布仿製槍及「強力激光炮」的圖片，警方其後於７月２
７日的元朗示威衝突時，拘捕了一名藏有仿製槍械的男子。（ｈｍ）（ｚｚ）
02/08/2019 16:12
【移交逃犯】警方於上月２７日元朗示威衝突拘一男子，涉藏仿製槍
《經濟通通訊社２日專訊》警方昨晚於火炭一個工廈單位內，檢獲懷疑爆炸品及攻擊性武器
，拘捕７男１女，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌藏有第一部毒藥。警方相信檢獲
的爆炸品及攻擊性武器與近日的示威活動有關。
警方譴責有人製造危險品，更於警署外聚集，破壞警署外圍，企圖迫使警方釋放疑犯。警方
指，網上有言論鼓吹激進行為，如有人發布仿製槍及「強力激光炮」的圖片，警方其後於７月２
７日的元朗示威衝突時，拘捕了一名藏有仿製槍械的男子。（ｈｍ）（ｚｚ）
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
|國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
|接通華為01/08/2019
【好消息】Google與華為達成協議 繼續緊密合作 升級最新 EMUI 9.1 系統版本
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰