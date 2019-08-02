【移交逃犯】警方於上月２７日元朗示威衝突拘一男子，涉藏仿製槍

《經濟通通訊社２日專訊》警方昨晚於火炭一個工廈單位內，檢獲懷疑爆炸品及攻擊性武器

，拘捕７男１女，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌藏有第一部毒藥。警方相信檢獲

的爆炸品及攻擊性武器與近日的示威活動有關。

警方譴責有人製造危險品，更於警署外聚集，破壞警署外圍，企圖迫使警方釋放疑犯。警方

指，網上有言論鼓吹激進行為，如有人發布仿製槍及「強力激光炮」的圖片，警方其後於７月２

７日的元朗示威衝突時，拘捕了一名藏有仿製槍械的男子。（ｈｍ）（ｚｚ）

