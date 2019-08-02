【移交逃犯】陳方安生指公務員於公餘時間自發集會不損害政治中立

《經濟通通訊社２日專訊》今晚有公務員發起名為「公僕仝人，與民同行」之集會。前政務

司司長陳方安生認為，該集會屬於公務員自發，於公餘時間參與，不算損害政治中立。她指集會

的宣言是「與民同行」，值得支持。

陳方安生質疑，昨天公務員事務局發嚴正聲明，目的在威迫公務員不要參與集會。而早前有

警象協會發公開信，譴責上司政務司司長張建宗的言論，但政府未有提醒警員應保持政治中立，

質疑是雙重標準。

陳方安生表示，對現時警隊失信於民感到遺憾及傷感，希望警隊能顧全大局，支持成立獨立

調查委員會。（ｈｍ）（ｚｚ）

