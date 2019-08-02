【移交逃犯】泛民議員斥鄭若驊控示威者涉利益衝突，去信促其回應

《經濟通通訊社２日專訊》上周日（２８日）中上環爆發警民衝突，有４４名示威者被控暴

動罪。民主派立法會議員今日去信律政司司長鄭若驊，指她作為推動修訂《逃犯條例》的首要政

治任命官員，亦是反修例運動中民眾要求問責下台的對象，卻同時掌握檢控示威者的生殺大權，

當中有明顯的角色及利益衝突，令律政司的決定受廣泛質疑，促鄭氏從速回應。

民主派議員批評，律政司在兩日內極速決定，以最高刑罰為監禁１０年的暴動罪控告７月

２８日上環示威者；卻遲遲未對７月２１日元朗無差別襲擊市民的白衣人採取任何法庭程序。他

們認為，律政司對不同公眾秩序活動案件的檢控優次，令人覺得明顯取決於政治因素，圖藉濫捕

濫告示威者，以威嚇爭取民主、自由和公義的香港人，民主派議員對此感極度憤怒和失望。

信中提及，律政司在處理檢控７月２８日示威者時一改傳統，以口頭同意取代提交書面法律

意見報告予警方，形容是「為警方落案起訴暴動罪大開快捷通道」，讓案件迅速直上法庭，批評

鄭的行為應已令律政司蒙羞，大大摧毀香港市民對律政司以至香港法治的信心。

民主派立法會議員於信中促鄭若驊考慮從速問責下台，因其在反修例風波前的僭建風波、申

報醜聞，現時已完全喪失擔任律政司司長的認受性。（ｆｗ）（ｚｚ）

