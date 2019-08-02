《品中資－羅國森》假如中美一直沒協議

《品中資》有時候，我覺得美國總統特朗普真的是個性情中人，看他以Ｔｗｉｔｔｅｒ（推

特）治國便可知一二。

特朗普喜歡透過Ｔｗｉｔｔｅｒ發表他對某個議題的意見，也許這些觀點未必很成熟，但卻

是他的想法和施政方針，而外人也可以從中窺探出一些套路。

他要求聯儲局停止加息，甚至掉頭減息便是一個例子。另外，中美的貿易談判也是另一個例

子。

５月初時，當中美貿易談判看似順利，甚至有機會達成協議的時候，特朗普突然在

Ｔｗｉｔｔｅｒ貼文，表示要向總值２，０００億美元的中國進口商品加徵關稅，稅率由本來的

１０％增至２５％。

當時大家都感到莫名其妙，認為是特朗普「變臉」，但現在看來，特朗普出招是事出有因的

，因為中方突然「推翻」早幾輪談判中曾經承諾的一些條件（從美國的角度出發），令談判陷入

僵局。

中方認為，談判尚未達成協議，當中一些條文當然可以修改，但美方則認為是中方在耍手段

。結果，經過這次之後，中美貿易談判停頓了接近３個月。經過上次大阪２０國集團峰會的另一

次「習特會」後，中美貿易談判才能在本周二（３０日）重開。



＊中國不積極談判＊



今次的新猶是中方加添了立場強硬的商務部部長鍾山，以及談判地點由北京改為上海。但正

當中美貿易談判進行前夕，特朗普又在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，表示中國似乎不想在短期內達成協

議，而是想等到美國２０２０年１１月的大選後，才會認真跟美國達成協議。

特朗普的意思是，中國似乎認為特朗普未必能在明年的大選中勝出，如果總統不再是特朗普

，貿易談判可能對中方有利。因此，他在Ｔｗｉｔｔｅｒ發出警告，如果他能夠連任，美國的叫

價會更高，中國不可能有一個對自己有利的協議。

結果，在上海舉行的中美第１２輪高級別貿易談判，只談了４小時，而且還比原定時間早了

半小時就結束。雖然能夠定出下一輪的談判日程，但卻是一個月後才在華盛頓舉行，這個進度確

實比年初時為慢。

雖然雙方都認為，這一輪談判是正面和積極的，但從各種跡象顯示，中美都繼續在耍手段；

其中美方繼續以華為作為談判籌碼，而中方則拖慢向美國採購農產品，尤其是大豆的進度。

原因是，美國輸出大豆的主要州份，都是特朗普的票倉，如果中國順應美國的要求，即時增

加向美國購買大豆，某程度是有利特朗普的選情，因此，中方在這個問題上採取「拖字訣」。

不過，現在更心急的應該是特朗普，因為今日凌晨，他又在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，表示要向

餘下的３０００億美元中國進口商品徵收１０％的關稅，９月１日實施，令到貿易戰升級，也令

中美貿易談判再度蒙上陰影。



＊加關稅迫中國談判＊



我在早前的文章中指出，中美的貿易戰，也是一場持久戰，因為表面上是貿易談判，但實際

上是中美角力，美國要拖慢中國的崛起，而中國也想挑戰美國的霸主地位。

我也提過，美國是以關稅作為手段，迫中國進行談判，現在是中方不積極談判，因為中國想

觀望美國的大選結果後才定奪；於是，美國再以關稅來威嚇中國。

這時候，我開始想，如果中美一直沒有協議，中美的經濟會如何？股市又會如何？

當然，這要取決於美國是否會向中國進口貨品全面加徵２５％的關稅。我曾經指出，無論中

美都承受不起２５％的關稅；因此，美國在加徵關稅這個議題上，也顯得極度審慎。

今年以來，中美的經濟情況都有放慢跡象，內地第二季經濟增長只有６﹒２％，雖然繼續向

下，但暫時仍算可控，而美國第二季的經濟增長只有２﹒１％，也是特朗普上任以來，增長最少

的一個季度。

不過，股市方面，無論中美股市今年以來的表現又不算太差，如果以截至前晚為止的指數計

，美股道指和滬綜指都升了一成六左右；滬深３００指數更升了兩成六，而標普５００也升了近

兩成。

我也同意，中國是想拖慢談判的進度，以觀望明年１１月美國總統大選的選情，而中國也有

一定能力頂住美國的關稅手段，但這對內地的經濟增長始終帶來壓力。我始終認為，雙方有協議

總比沒協議好！合作才是雙贏，對抗只會雙輸！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

