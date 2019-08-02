【聚焦人幣】中美貿戰突升級，人幣中間價貶５８點至逾７個月新低

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普宣布，將從９月１日起對剩餘的３０００億美元

中國商品加徵１０％關稅。消息已刺激離岸人民幣急插至九個月低，中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今報６﹒８９９６，較上個交易日貶５８點子，連跌兩日，創２０１８年１２２４

日以來的超過七個月新低，上個交易日報６﹒８９３８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８９９６ ＋ ５８．００

１歐元╱人民幣 ７．６３７０ ＋ １４．００

１００日圓╱人民幣 ６．４１７９ ＋ ７７８．００

１港元╱人民幣 ０．８８２２ ＋ １５．３０

１英鎊╱人民幣 ８．３５９７ － ２３９．００

１澳元╱人民幣 ４．６８８４ － ３４４．００

１紐元╱人民幣 ４．５１６０ － ６６．００

１新加坡╱人民幣 ５．００５６ － １３６．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９６２３ ＋ ２４２．００

１加元╱人民幣 ５．２１５４ － １３７．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０１７ ＋ ２９．４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．３２９９ ＋１０５９．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１２０２ ＋ ４１９．００

１人民幣╱韓元 １７２．６３００ ＋ ４９．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｃａ）

