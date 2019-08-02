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即市新聞

02/08/2019 09:16

【聚焦人幣】中美貿戰突升級，人幣中間價貶５８點至逾７個月新低

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普宣布，將從９月１日起對剩餘的３０００億美元
中國商品加徵１０％關稅。消息已刺激離岸人民幣急插至九個月低，中國外匯交易中心人民幣兌
一美元中間價今報６﹒８９９６，較上個交易日貶５８點子，連跌兩日，創２０１８年１２２４
日以來的超過七個月新低，上個交易日報６﹒８９３８。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８９９６　　　　＋　　５８．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．６３７０　　　　＋　　１４．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．４１７９　　　　＋　７７８．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８２２　　　　＋　　１５．３０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．３５９７　　　　－　２３９．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．６８８４　　　　－　３４４．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５１６０　　　　－　　６６．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．００５６　　　　－　１３６．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９６２３　　　　＋　２４２．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．２１５４　　　　－　１３７．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０１７　　　　＋　　２９．４０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．３２９９　　　　＋１０５９．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１２０２　　　　＋　４１９．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７２．６３００　　　　＋　　４９．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｃａ）

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