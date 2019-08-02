《神州經脈》中美貿戰升級，人民幣迫近「七算」，滬指周瀉近３％

《神州經脈》中美代表日前在上海重啟會談，內地官媒形容具「承前啓後」意義，中國商務

部認為會談坦誠高效、具建設性，但從實際後果看，今次磋商無疑是談崩了。美國總統特朗普周

四（１日）宣布，從９月１日起對剩餘的３０００億（美元．下同）中國商品加徵１０％關稅，

特朗普表示，未來可能會將關稅再提升至２５％。

新一輪關稅將對中國商品實施「無差別攻擊」，國產手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列

消費品都受牽連，將加劇兩國貿易緊張局勢。

滬深股市下插，滬綜指低開１﹒６３％即失守二千九，除黃金、農業板塊外其他行業板塊集

體挫，惟好在全日跌幅保持窄幅波動，總結全日瀉１﹒４１％，報２８６７﹒８４點，盤中低見

２８５１﹒４４點，是６月１１日以來新低，累計全周瀉２﹒６％。深成指一度大跌２﹒７％，

全日跌幅收窄至１﹒４２％，科創板則全體繼續強升，其中睿創微納（滬：６８８００２）漲停

。

風雨飄搖引發資金逃難潮，兩市全日成交４５４９億元（人民幣．下同），較上日成交大增

２１﹒６％，外資亦要逃生，全日通過陸股通從Ａ股淨流出６８﹒１２億元，為５月１４日以來

的近３個月最多。



＊美突對華剩餘中國商品加徵１０％關稅＊



中美兩國談判代表最新一輪面對面磋商未取得進展，美國總統特朗顯得「不耐煩」及「不收

貨」，突然宣布將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中國商品加徵１０％關稅。

商務部新聞發言人表示美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，

無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加徵關稅措施付諸實施，中方將不得

不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。



商務部表示，美方升級貿易摩擦加徵關稅不符合中美兩國人民利益和世界人民利益，將對世

界經濟產生衰退性影響。中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。

希望美方及時糾正錯誤，在平等和相互尊重的基礎上解決問題，回到正確軌道上來。

外交部發言人華春瑩表示，此舉背離正確的軌道，無異於解決問題。中方對此強烈不滿堅決

反對。中方始終認為貿易戰沒有贏家，中方不想打，但也不怕打。中方不會接受任何極限施壓和

恐嚇訛詐，在重大原則問題上中方一寸也不會讓步。希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，

回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商解決問題的正確的軌道上來。

正在出席東盟系列外長會的國務委員兼外交部長王毅，今天上午回應美國總統特朗普宣布加

徵關稅時表示，有看到有關的報道，認為加徵關稅絕對不是解決經貿摩擦的正確方法。



＊傳富士康出售１０﹒５代面板廠＊



據《路透》引述消息人士報道，全球智能手機代工大廠台灣鴻海創辦人郭台銘與日本夏普合

資的界顯示器株式會社（ＳＤＰ）與廣州市政府合資的１０﹒５代面板廠正在尋求買家。

消息人士表示，近年面對面板產業產能過剩，以及從去年開始美國不斷向中國商品加徵出口

關稅，是鴻海重新考慮不在中國製造面板的原因。鴻海正就出售面板廠事宜與投行接觸，但尚未

確定買家。

位在中國廣州增城的１０﹒５代面板廠總投資額為６１０億元人民幣，項目於２０１６年公

布，並規劃在今年１０月初之前量產。根據此前媒體報道，這是廣州單筆最大投資的項目。如果

此次順利找到買家，將是鴻海首次自中國撤出的大型投資案。

不過富士康母公司鴻海集團在２日下午回應記者稱，公司並未擁有面板廠，不清楚此事。



＊人行逆回購九連停，人幣急挫逼近「７算」＊



美國總統特朗普意外宣布加徵關稅的消息重挫人民幣匯率，人民幣即期低開４６５點子後，

一度下試６﹒９５水平，終收報６﹒９４１６，全日跌３９３點子，收盤價創逾八個月新低。

消息刺激離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤急插至九個月低，逼近「７算」，現跌１７８點

子，報６﹒９７１６。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９６，較上個交易日貶５８點子，連跌兩日，創２０１

８年１２月２４日以來的超過七個月新低。

另外，人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作

。此為人行連續第九日不開展逆回購操作。今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周淨

回籠５００億元人民幣。

美聯儲減息２５個基點，對中國是否會跟進？人行貨幣政策司司長孫國峰表示，下一階段人

民銀行將密切監測國內外經濟金融形勢的變化，根據中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微

調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩定。



＊大陸將限縮赴台團客＊



大陸方面「鑒於當前兩岸關係」，８月１日起暫停４７個城市大陸居民赴台個人遊試點。叫

停訪台自由行後，台灣《中國時報》引述旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，已收到風聲指大陸

將限縮團客，消息可能於下周對內公布。蕭博仁指，自蔡英文政府上台後，大陸多數省市每月來

台團客數配額均降至１０００人，今次恐再將限額砍半，每月僅開放５００人來台團遊。

（ｃａ）

