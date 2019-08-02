《鍾之日記》關稅突然加，股匯油受襲



《鍾之日記》８月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



中美代表日前在上海重啟磋商，會上除了確認了９月繼續會談外，別無任何實際成果。中美

對是次磋商解讀兩極，內地官媒形容具「承前啓後」意義，商務部認為會談坦誠高效、具建設性

，但在美方看來，今次磋商無疑是談崩了。美國總統特朗普周四（１日）宣布，從９月１日起對

剩餘的３０００億（美元．下同）中國商品加徵１０％關稅，特朗普表示，未來可能會將關稅再

提升至２５％。

特朗普批評習近平想達成協議但談判速度不夠快，同時中國沒有購買更多美國農產品，亦未

有採取更多措施遏制合成鴉片類藥物芬太尼的銷售。

令市場更為擔憂的是，中方態度亦十分強硬，商務部於滬深股市收市後發聲明表示美方此舉

嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方表達強烈不滿、堅決反對，並會採取必要的反制措施

，美方後果自負。外交部更表示，不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上中方一

寸也不會讓步。



＊Ａ場震盪，外資急撤６８億人幣＊



中國官方豪言不怕打貿易戰，但資本市場對此投下了反對票，滬深股市下插，滬綜指低開

１﹒６％即失守二千九，幸好全日跌幅保持窄幅波動，最終收跌１﹒４１％，報２８６７﹒８４

點，盤中低見２８５１﹒４４點，是６月１１日以來新低，累計全周瀉２﹒６％。深成指一度大

跌２﹒７％，全日跌幅收窄至１﹒４２％。

風雨飄搖引發資金出逃，兩市全日成交４５４９億元人民幣，較上日成交大增２１﹒６％，

外資亦要逃生，全日通過陸股通從Ａ股淨流出６８﹒１２億人幣，為５月１４日以來的近３個月

最多。

人民幣亦受累，離岸人民幣今早逼近「７算」創九個月低，人民幣中間價兩連跌，今報

６﹒８９９６，創２０１８年１２月２４日以來的超過七個月新低。人幣即期收跌３９３點子創

逾八個月低。



＊港股暴挫近６５０點，手機設備股成重災區＊



中美貿易戰突然升級，美國再向中國祭出關稅牌，港股顯著下挫，今早先裂口低開６１５點

，失守２７０００水平，隨後曾經短暫收復，高見２７０４３，惟大市沽壓仍然較重，午後持續

尋底，最低見過２６８６８點，跌幅達６９６點，最終低收６４７點或跌２﹒３５％，報

２６９１８點，創近兩個月以來收市新低，主板成交大增４２﹒８６％至１１４２﹒６２億元。

恆指本星期橫跨７月月結及８月開局，合共低收１４７９點，連跌兩星期。

雖然大市大幅走低，惟北水買盤顯著增加，北水全日淨流入３４﹒２２億，較上日大增約３

倍，連續第十一日錄得淨流入。

新一輪關稅將對中國商品實施「無差別攻擊」，重災區是手機、電腦等科技產品，手機設備

股首當其衝，舜宇（０２３８２）重挫７﹒８％，為表現最差藍籌；瑞聲（０２０１８）瀉

５﹒９％，富智康（０２０３８）滑８﹒８％，丘鈦科技（０１４７８）下跌８﹒１％。



＊恐貿談破裂油價急跌，三桶油齊走低＊



美國又再突翻與中國的談判桌，油價周四（１日）暴跌逾７％至約七個星期低位。

中美曠日持久的貿易戰，引發市場對石油需求的擔憂。１０月布蘭特原油期貨大跌６﹒９９

％，盤中曾一度跌至６０﹒０２美元，是近６月中以來最低水平，更創下自２０１６年２月以來

的最大單日跌幅；９月紐約原油期貨更重挫７﹒９％，盤中曾跌至６月１９日以來最低位５３﹒

５９美元，創下自２０１５年２月以來最大單日跌幅。

不過，聯儲局日前的減息決定已令油價走低，主席鮑威爾指，是次減息或許不是一系列減息

，以扶助經濟抵禦全球經濟疲弱風險的開始。

另外，美國原油庫存降幅大過預期，加上石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）７月減產，驅動油價

向好。而據數字顯示，美國５月整體石油需求減少９﹒８萬桶至每日２０２６萬桶。

（００８５７）雙雙挫３﹒６％，中石化（００３８６）跌２﹒８％；而中國油氣控股

（００７０２）跌２﹒４％，昆侖能源（００１３５）同樣跌２﹒８％，中海油田服務

（０２８８３）更瀉３﹒９％。



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