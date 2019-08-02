《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所昨日表示，現面向全球公開誠聘高級
金融專家進行客座研究。上交所將為專家提供優良的工作環境和薪酬待遇，歡迎具有深厚學術造
詣與豐富實踐經驗的海內外專家前來應聘。
上交所稱，高級金融專家研究方向包括：證券市場交易制度創新研究；投資者多元化與行為
模式研究；科創企業公司治理與上市公司高質量發展；證券衍生品創新與風險防控；金融科技與
監管科技的發展與創新；註冊制與資本市場基礎制度改革。
02/08/2019 08:27
【駐滬專電】上交所面向全球公開招聘高級金融專家
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所昨日表示，現面向全球公開誠聘高級
金融專家進行客座研究。上交所將為專家提供優良的工作環境和薪酬待遇，歡迎具有深厚學術造
詣與豐富實踐經驗的海內外專家前來應聘。
上交所稱，高級金融專家研究方向包括：證券市場交易制度創新研究；投資者多元化與行為
模式研究；科創企業公司治理與上市公司高質量發展；證券衍生品創新與風險防控；金融科技與
監管科技的發展與創新；註冊制與資本市場基礎制度改革。
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