《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人民銀行微信開通微信公眾號。人行行長易
綱致辭表示，此次開通微信公眾號，是人民銀行加強與公眾溝通的一項新嘗試、新探索。將通過
這一公眾號發布官方信息、解讀金融政策、介紹金融知識，以幫助大家更加方便地了解人民銀行
的工作，並對人行工作提出各項意見和建議。今後，將繼續豐富完善人民銀行與公眾溝通的方式
，不斷提升人民銀行各項政策的透明度和公信力。
02/08/2019 08:52
【駐京專電】人行開通微信公眾號，易綱稱將提升政策透明度
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人民銀行微信開通微信公眾號。人行行長易
綱致辭表示，此次開通微信公眾號，是人民銀行加強與公眾溝通的一項新嘗試、新探索。將通過
這一公眾號發布官方信息、解讀金融政策、介紹金融知識，以幫助大家更加方便地了解人民銀行
的工作，並對人行工作提出各項意見和建議。今後，將繼續豐富完善人民銀行與公眾溝通的方式
，不斷提升人民銀行各項政策的透明度和公信力。
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