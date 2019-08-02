【駐京專電】農業農村部：抓好秋糧和生豬生產，建設高標準農田

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》農業農村部召開部常務會議，研究部署下半

年農業農村重點工作。會議強調，下半年特別要著重抓好秋糧和生豬生產，完成好高標準農田建

設、農村人居環境整治等硬任務，把「三農」項目和政策抓實抓好。

