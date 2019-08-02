【駐京專電】人行回應中國會否隨美降息：密切監測形勢預調微調

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》美聯儲減息２５個基點後，中國是否會跟進

？人行貨幣政策司司長孫國峰表示，下一階段人民銀行將實施穩健的貨幣政策，密切監測國內外

經濟金融形勢的變化，根據中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微調，保持市場流動性合理

充裕，保持利率水平合理穩定。

