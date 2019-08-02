【貿易開戰】外長王毅回應特朗普加徵關稅：絕不是正確的方法

《經濟通通訊社２日專訊》正在出席東盟系列外長會的國務委員兼外交部長王毅，今天上午

回應美國總統特朗普宣布加徵關稅時表示，有看到有關的報道，認為加徵關稅絕對不是解決經貿

摩擦的正確方法。

中美兩國談判代表最新一輪面對面磋商未取得進展，美國總統特朗顯得「不耐煩」及「不收

貨」，突然在今天凌晨約１時半，在推特宣布對餘下３０００億美元中國進口貨品加徵１０％關

稅，９月１日生效。（ｃａ）

