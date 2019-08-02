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即市新聞

02/08/2019 14:03

【貿易開戰】外媒：鴻海正為廣州１０﹒５代面板廠尋求買家

　　《經濟通通訊社２日專訊》據《路透》引述消息人士報道，全球智能手機代工大廠台灣鴻海
創辦人郭台銘與日本夏普合資的界顯示器株式會社（ＳＤＰ）與廣州市政府合資的１０﹒５代面
板廠正在尋求買家。
　　消息人士表示，近年面對面板產業產能過剩，以及從去年開始美國不斷向中國商品加徵出口
關稅，是鴻海重新考慮不在中國製造面板的原因。鴻海正就出售面板廠事宜與投行接觸，但尚未
確定買家。
　　位在中國廣州增城的１０﹒５代面板廠總投資額為６１０億元人民幣，項目於２０１６年公
布，並規劃在今年１０月初之前量產。根據此前媒體報道，這是廣州單筆最大投資的項目。如果
此次順利找到買家，將是鴻海首次自中國撤出的大型投資案。
　　消息人士表示，由於廣州面板廠還未量產，主要投資金額是在機器設備上，因此很難談到好
的價格。問題是目前是找不到買家，機器設備不是那麼容易找到買家，加上現有的面板廠都產能
過剩，出售工廠變得困難重重。鴻海接受《路透》查詢時回覆稱，對於市場傳言或臆測，基於公
司政策不予回應。
　　中美貿易戰進一步升級，美國總統特朗普周四（１日）宣布，從９月１日起對剩餘的
３０００億美元中國商品加徵１０％關稅。這意味著從９月１日開始，所有中國輸美商品都將被
徵收進口關稅。（ｃａ）

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