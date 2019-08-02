《經濟通通訊社２日專訊》據《新華社》報道，有跡象表明，中美經貿摩擦正在打壓美國就
業市場，對製造業部門和小型企業產生的負面影響尤甚。
美國自動數據處理就業服務公司（ＡＤＰ）公布的最新數據，７月美國私營部門在編員工總
數增長了１５﹒６萬，高於６月的１１﹒２萬。儘管７月數據略超出預期值，卻低於去年以及今
年上半年的平均值。根據最新數據，美國小企業創造就業的情況７月繼續顯露疲態，僅僅新增了
１﹒１萬個就業崗位。（ｃａ）
02/08/2019 14:38
【貿易開戰】新華社：數據顯示中美經貿摩擦打壓美就業市場
《經濟通通訊社２日專訊》據《新華社》報道，有跡象表明，中美經貿摩擦正在打壓美國就
業市場，對製造業部門和小型企業產生的負面影響尤甚。
美國自動數據處理就業服務公司（ＡＤＰ）公布的最新數據，７月美國私營部門在編員工總
數增長了１５﹒６萬，高於６月的１１﹒２萬。儘管７月數據略超出預期值，卻低於去年以及今
年上半年的平均值。根據最新數據，美國小企業創造就業的情況７月繼續顯露疲態，僅僅新增了
１﹒１萬個就業崗位。（ｃａ）
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