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即市新聞

02/08/2019 09:41

【貿易開戰】特朗普認為上海磋商空手而歸，斥華取消大額豬肉訂單

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美兩國談判代表最新一輪面對面磋商未取得進展，美國總統特
朗顯得「不耐煩」及「不收貨」，突然宣布將從９月１日起對剩餘的３０００億美元中國商品加
徵１０％關稅。據外媒消息，特朗普認為美方代表本周上海磋商空手而歸，並拒絕了財長姆努欽
提出的在宣布新關稅之前先通知中方的建議。
　　根據此前官方透露的磋商進展，中方承諾將根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為
採購創造良好條件。商務部新聞發言人高峰昨日（１日）表示，７月１９日以來，一些中國企業
，包括國有企業和民營企業，就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供貨商進行了
詢價，根據市場條件，已經有一批農產品採購成交。不過根據美方說法，在本周承諾購買更多美
國農產品之前，中國已「反轉豬肚」，取消了原定今明兩年發貨的１﹒４７萬噸美國豬肉，創下
有記錄以來中國取消的最大美國豬肉訂單。

＊特朗普：會進一步提高關稅至超過２５％＊

　　特朗普認為，習近平亦想達成協議，但談判速度不夠快。事實上，在本輪中美重啟磋商前，
特朗普已用推文外交向北京再度施壓，指責中國經常在最後關頭為一己私利更改協議，他認為中
國可能想拖到民主黨總統參選人拜登勝出明年大選後，再重新談判，以求取得更優厚的貿易協議
。但他表示，若自己成功連任，北京只會得到一份更糟的貿易協議，甚至不會達成任何協議。高
峰就此回應稱，協議何時能夠達成，取決於雙方談判的進展。特別是，美方要拿出足夠的誠意，
妥善解決中方一再強調的核心關切，與中方一道在平等和相互尊重的基礎上，找到解決問題的辦
法。
　　中美貿易戰再度無預警升級，新一輪關稅將包括手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列消費
品，將加劇兩國貿易緊張局勢。特朗普表示，可能會進一步提高關稅至超過２５％，這取決於與
習近平的貿易談判的進展。
　　根據目前安排，兩國將於９月在美舉行下一輪會談。（ｗｌ）

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