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即市新聞

02/08/2019 11:35

【Ａ場震盪】貿戰升級資金逃難，成交急增滬指半日瀉１﹒６８％

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美代表日前在上海重啟會談，內地官媒形容具「承前啓後」意
義，中國商務部認為會談坦誠高效、具建設性，但從實際後果來看，今次磋商無疑是談崩了。美
國總統特朗普周四（１日）宣布，從９月１日起對剩餘的３０００億美元中國商品加徵１０％關
稅，特朗普表示，未來可能會將關稅提升至超過２５％。
　　新一輪關稅將對中國商品實施「無差別攻擊」，國產手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列
消費品都受牽連，將加劇兩國貿易緊張局勢。
　　滬深股市今早崩潰，滬綜指低開１﹒６３％即失守二千九，除黃金、農業板塊外其他行業板
塊集體挫，惟好在跌勢沒有擴大，午收仍跌１﹒６８％，報２８５９﹒８１點，盤中低見
２８５１﹒４４點，為６月１１日以來新低；深成指大跌１﹒９％，創業板同挫１﹒６３％，科
創板則繼續強升。
　　風雨飄搖引發資金逃難潮，兩市半日成交２８６７億元（人民幣．下同），較上日同時段成
交大增３０﹒７％，外資亦要逃生，半日通過陸股通從Ａ股淨流出５２﹒８４億元。
　　特朗普批評中國沒有兌現承諾，根據美方說法，中國已「反轉豬肚」，取消了原定今明兩年
發貨的１﹒４７萬噸美國豬肉創記錄，此外今年中國還取消了總計７﹒２９萬噸的當前市場年度
大豆採購。

＊權重板塊遭受當頭一棒＊

　　Ａ場震盪下，作為百業之母的銀行股領跌，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，中
國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，招商銀行（滬：６０００３６）更跌１﹒６％。
　　券商亦被殺個措手不及，證券業協會首提「聲譽風險」評價指標，券商負面報道不僅影響品
牌，還將直接影響業務權限，券商股應聲向下，中信建投（滬：６０１０６６）插４﹒８％，光
大證券（滬：６０１７８８）、中國銀河（滬：６０１８８１）跌４％，國泰君安
（滬：６０１２１１）挫３﹒５％。

＊黃金、農業兩概念走強＊

　　作為貿易戰中的避險資產，現貨金周四漲１﹒９％，報１４４０﹒０２美元，美國期金漲近
１％至１４５０﹒９美元，最高見１４５１﹒６０美元，是２０１３年５月以來最高。黃金概念
股逆市走強，赤峰黃金（滬：６００９８８）升３﹒４％，園城黃金（滬：６００７６６）升３
﹒３％，山東黃金（滬：６００５４７）漲２﹒９％，中金黃金（滬：６００４８９）升２％
，紫金礦業（滬：６０１８９９）則揚０﹒３％。
　　談判破裂後農產品進口的大門勢再度被關上，內地農業股大漲。萬向德農
（滬：６００３７１）漲停，豐樂種業（深：０００７１３）升８﹒６％，農發種業
（滬：６００３１３）、登海種業（深：００２０４１）抽高７％，敦煌種業
（滬：６００３５４）升６％。（ｅｙ）

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