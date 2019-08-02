【Ａ場震盪】滬綜指午後續跌１﹒７９％，深成指挫２﹒０５％

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普周四（１日）宣布，從９月１日起對剩餘的

３０００億美元中國商品加徵１０％關稅，意味著中美代表在上海的貿易磋商談崩。特朗普更表

示，未來可能會將關稅提升至超過２５％。

Ａ股市場午後續跌，滬綜指挫１﹒７９％，報２８５６﹒６７點，滬深３００指數跌

１﹒８９％，深成指挫２﹒０５％。上海Ｂ股跌１﹒４４％，深圳Ｂ股跌１﹒３３％。

風雨飄搖引發資金逃難潮，外資目前通過陸股通從Ａ股淨流出５３﹒６２億元人民幣。

（ｅｙ）

