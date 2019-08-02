【Ａ場震盪】貿戰升級６８億外資急逃，滬指跌１﹒４％周瀉近３％

《經濟通通訊社２日專訊》中美代表日前在上海重啟會談，內地官媒形容具「承前啓後」意

義，中國商務部認為會談坦誠高效、具建設性，但從實際後果看，今次磋商無疑是談崩了。美國

總統特朗普周四（１日）宣布，從９月１日起對剩餘的３０００億（美元．下同）中國商品加徵

１０％關稅，特朗普表示，未來可能會將關稅再提升至２５％。

新一輪關稅將對中國商品實施「無差別攻擊」，國產手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列

消費品都受牽連，將加劇兩國貿易緊張局勢。

滬深股市下插，滬綜指低開１﹒６３％即失守二千九，除黃金、農業板塊外其他行業板塊集

體挫，惟好在全日跌幅保持窄幅波動，總結全日瀉１﹒４１％，報２８６７﹒８４點，盤中低見

２８５１﹒４４點，是６月１１日以來新低，累計全周瀉２﹒６％。深成指一度大跌２﹒７％，

全日跌幅收窄至１﹒４２％，科創板則全體繼續強升，其中睿創微納（滬：６８８００２）漲停

。

風雨飄搖引發資金逃難潮，兩市全日成交４５４９億元（人民幣．下同），較上日成交大增

２１﹒６％，外資亦要逃生，全日通過陸股通從Ａ股淨流出６８﹒１２億元，為５月１４日以來

的近３個月最多。



＊地產板塊連崩三日，房貸收緊成噩夢＊



Ａ場震盪再加上外資快速撤離，銀行股作為百業之母領跌，建設銀行（滬：６０１９３９）

跌１﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０

﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，招商銀行（滬：６０００３６）更跌１﹒

２％。

人行敦促銀行「合理」控制房地產貸款投放，並要加強對高槓桿房企的監管。西南證券發表

報告指，擔心若對房貸融資進行管控，將帶來不可忽視的信用收縮壓力。房地產板塊感焦慮，連

續三日崩跌，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒４％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌

１﹒５％，綠地控股（滬：６００６０６）挫２﹒３％，泛海控股（深：００００４６）跌

１﹒８％。



＊大族激光越描越黑，股價挫９％＊



大族激光（深：００２００８）豪花超過１０億元在建設歐洲研發運營中心引發風波，大族

激光公告稱該中心會在２０２０年底工程竣工，公司不排除會對外轉讓。外界質疑大族激光是否

要將中心轉售予董事長高雲峰，公司信任危機持續，大族激光現跌８﹒８％。大族激光又在公告

中澄清，公司選址瑞士建設中心是因為瑞士聚集大量激光行業人才和業務夥伴，盡管有關項目在

景區附近，但乘１小時火車便可到達市區。

去年業績大變臉、巨蝕超過７０億元的天神娛樂（深：００２３５４），昨日收到立案調查

通知書和警示函，公司因信息披露違法違規，被中證監立案調查；另因存在資金佔用、關聯交易

未履行程序、部分費用核算與披露不真實等七個問題，天神娛樂被大連證監局出具警示函。天神

娛樂今日跌停，報３﹒２元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７４７﹒４４ －１﹒４７



上證綜合指數 ２８６７﹒８４ －１﹒４１ ２１６３﹒２７

深證綜合指數 １５３９﹒８６ －１﹒４８ ２３８５﹒８０



上證Ｂ股指數 ２７４﹒３３ －１﹒１７ １﹒３１

深證Ｂ股指數 ９５６﹒８０ －１﹒１８ ０﹒６１



上證１８０指數 ８２９８﹒４１ －１﹒４５

上證３８０指數 ４４８２﹒８０ －１﹒１０



深證成份指數 ９１３６﹒４６ －１﹒４２

中小創新指數 １７３３﹒７４ －１﹒９０

深圳創業板指數 １５５６﹒７４ －１﹒０９

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