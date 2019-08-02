《神州縱橫－凌昆》中美經貿磨擦重點轉到科技戰

《神州縱橫》中美貿易戰至今雙方都有損失，但看來美方所受打擊更大，美國內部反對聲音

日多。從長遠看雙方的科技戰影響更為深遠，比貿易上的損失更值得關注。



＊美國貿易受創更多＊



中國統計顯示按人民幣計算上半年貿易增長３﹒９％，但中美貿易卻下跌，當中對美出口跌

２﹒６％，入口跌２５﹒７％，順差９５０餘億升１２％。美國本想借關稅戰縮減對華逆差，可

惜卻事與願違。另據美國國會的美中貿易委員會統計，關稅戰開打約一年間，中國對美出口減少

１８０億美元，佔對美總出口約３％，而美國對華出口減少２３０億美元，佔對華總出口１５％

，故美方受損更重。但在貿易量的減損外，更值得注意者是長期的結構性變化，將對貿易及經濟

發展產生重要影響。例如若中國罷買美國農產及能源並建立代替來源，美國便可能永久失去這個

大市場，美國豆農正為此擔憂。然而更為嚴重的是科技戰的後果，封殺華為乃其中最具代表性的

例子。首先是美國的政治性封殺將帶來經濟損失，特別是發展上的機會成本。華為老總任正非指

出：在通訊技術層面上美國沒有５Ｇ及光交換機等，故中美間不存在技術競爭，在通訊設備上美

國也沒有同類公司，故不存在產品競爭，因此打壓華為並非基於經濟而是政治原因。對美國來說

讓華為進入反可增加競爭（與愛立信及諾基亞等）而得益。從這段話可得出另一重要結論：美國

在通訊產業上已完全落後，根本是Ｎｏｔ ｉｎ ｔｈｅ ｒａｃｅ！故任總明言，當５Ｇ應用

後便知道，美國會成落後國！



＊美國禁制迫中國創新＊



中國創科者及企業均借助５Ｇ加快開發應用技術，並結合ＩＴ、ＡＩ、大數據、雲計算、超

高清、物聯網等多項新興科技作綜合性開發，以此為基礎的第四次工業革命及新工業化浪潮正在

展開。有外媒認為中國借助華為等５Ｇ優勢，將可在這新浪潮中佔取先機。此外，美國打壓中興

、華為等行動已激發起中國企業自主創新及尋找替代以減少對美國技術及產品供給的依賴。華為

正積極試推鴻蒙操作系統，這本是為物聯網及自動駕駛等應用而設計的，但在美國禁制下也可用

於手機及電腦上，而且切定端到端時延不出五毫秒。這是被美國迫出來新技術，否則不知何日才

可被採用。中國科技發展其實也要多謝美國禁制，如果當年不是美國堅拒中國參與國際太空站計

劃，中國也未必會下大決心加速開發太空。其他類似的例子還有很多，激蒙或將是最新的項目之

一。難怪澳洲網媒指貿易戰將令中國更重視創新而變得更強大，相信這是十分準確的預計。

《資深評論員 凌昆》

