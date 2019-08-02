【人行收水】人行逆回購九連停，本周淨回籠５００億元

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今

日不開展逆回購操作。此為人行連續第九日不開展逆回購操作。

今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周淨回籠５００億元人民幣。

美聯儲減息２５個基點，對中國是否會跟進？人行貨幣政策司司長孫國峰表示，下一階段人

民銀行將密切監測國內外經濟金融形勢的變化，根據中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微

調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩定。（ａｃ）

