《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。此為人行連續第九日不開展逆回購操作。
今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周淨回籠５００億元人民幣。
美聯儲減息２５個基點，對中國是否會跟進？人行貨幣政策司司長孫國峰表示，下一階段人
民銀行將密切監測國內外經濟金融形勢的變化，根據中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微
調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩定。（ａｃ）
02/08/2019 09:21
【人行收水】人行逆回購九連停，本周淨回籠５００億元
《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。此為人行連續第九日不開展逆回購操作。
今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周淨回籠５００億元人民幣。
美聯儲減息２５個基點，對中國是否會跟進？人行貨幣政策司司長孫國峰表示，下一階段人
民銀行將密切監測國內外經濟金融形勢的變化，根據中國的經濟形勢、價格變化及時進行預調微
調，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩定。（ａｃ）
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