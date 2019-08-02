《經濟通通訊社２日專訊》人行敦促銀行「合理」控制房地產貸款投放，並要加強對高槓桿
房企的監管。西南證券宏觀固收發表報告指，當前政策對房地產的管控將抑制融資需求，同時中
小銀行的放貸能力受資金所限，報告擔心信貸資金難以有效進入實體經濟，信用或再度收縮。
報告指，過去十多年，房地產貸款佔總貸款的比例持續攀升，且房貸增量也是近年貸款增長
的主要動力，若對這部分融資進行管控，將帶來不可忽視的信用收縮壓力。報告又預測，在經濟
走弱環境下貨幣政策將繼續寬鬆，銀行間市場可能形成流動性淤塞。（ｅｙ）
02/08/2019 14:41
【政策解讀】西南證券：人行若管控房貸融資，將帶來信用收縮壓力
《經濟通通訊社２日專訊》人行敦促銀行「合理」控制房地產貸款投放，並要加強對高槓桿
房企的監管。西南證券宏觀固收發表報告指，當前政策對房地產的管控將抑制融資需求，同時中
小銀行的放貸能力受資金所限，報告擔心信貸資金難以有效進入實體經濟，信用或再度收縮。
報告指，過去十多年，房地產貸款佔總貸款的比例持續攀升，且房貸增量也是近年貸款增長
的主要動力，若對這部分融資進行管控，將帶來不可忽視的信用收縮壓力。報告又預測，在經濟
走弱環境下貨幣政策將繼續寬鬆，銀行間市場可能形成流動性淤塞。（ｅｙ）
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