《經濟通通訊社２日專訊》金融風險現，人行向信貸大頭房貸開刀，再加上中美談判再度無
功而返，美國全面加徵關稅，拖累滬綜指累計全周瀉２﹒６％，但科創板這廂風景獨好，在招股
定價偏高，首周炒高逾倍的情況，第二周仍然錄得亮眼表現。
根據彭博編制的科創板市值加權指數顯示，本周科創板五連升，累計全周漲２７％，不過科
創板目前只有２５隻股票，指數可能隨單一股票作出大幅波動。
不過外電引述部分資管行業人士擔心，科創板表現與大市脫軌，現在沒有人敢定價，擔心科
創板已經成為資金擊鼓傳花的博弈場。（ｅｙ）
02/08/2019 16:31
【科創板】外媒統計科創板開板次周逆市漲２７％，觸發市場擔憂
《經濟通通訊社２日專訊》金融風險現，人行向信貸大頭房貸開刀，再加上中美談判再度無
功而返，美國全面加徵關稅，拖累滬綜指累計全周瀉２﹒６％，但科創板這廂風景獨好，在招股
定價偏高，首周炒高逾倍的情況，第二周仍然錄得亮眼表現。
根據彭博編制的科創板市值加權指數顯示，本周科創板五連升，累計全周漲２７％，不過科
創板目前只有２５隻股票，指數可能隨單一股票作出大幅波動。
不過外電引述部分資管行業人士擔心，科創板表現與大市脫軌，現在沒有人敢定價，擔心科
創板已經成為資金擊鼓傳花的博弈場。（ｅｙ）
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