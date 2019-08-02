  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2019 16:31

【科創板】外媒統計科創板開板次周逆市漲２７％，觸發市場擔憂

　　《經濟通通訊社２日專訊》金融風險現，人行向信貸大頭房貸開刀，再加上中美談判再度無
功而返，美國全面加徵關稅，拖累滬綜指累計全周瀉２﹒６％，但科創板這廂風景獨好，在招股
定價偏高，首周炒高逾倍的情況，第二周仍然錄得亮眼表現。
　　根據彭博編制的科創板市值加權指數顯示，本周科創板五連升，累計全周漲２７％，不過科
創板目前只有２５隻股票，指數可能隨單一股票作出大幅波動。
　　不過外電引述部分資管行業人士擔心，科創板表現與大市脫軌，現在沒有人敢定價，擔心科
創板已經成為資金擊鼓傳花的博弈場。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
國際動態02/08/2019
民主黨總統初選辯論 拜登遭圍攻
接通華為01/08/2019
【好消息】Google與華為達成協議 繼續緊密合作 升級最新 EMUI 9.1 系統版本
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金