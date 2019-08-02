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即市新聞

02/08/2019 17:54

【政策風向】調查：中國８月降準預期仍偏弱，貨幣政策有定力

　　《經濟通通訊社２日專訊》２０１９年第八期中國固定收益市場展望調查顯示，受訪機構預
計８月一年期存款基準利率仍將保持在１﹒５０％不變，未來三個月亦無機構預期基準利率將調
整。此外全面調降存款準備金率的預期依舊偏弱，預期當月下調存準率的機構只佔７％。盡管有
美聯儲降息以及特朗普宣布新一輪對華商品加徵關稅等因素擾動，但中國貨幣政策定力猶存，債
市料維持偏強震盪。
　　現券方面，市場對８月利率債走勢預期仍謹慎樂觀，預期收益率微幅下滑，機構對低評級信
用債看法則依舊謹慎，認為收益率還有小升空間。其中ＡＡ評級的五年期中票預期收益率漲勢依
舊居前，幅度近７個基點。
　　具體來說，參與機構對１０年期國債收益率估值的預測均值，８月末為３﹒１３３３％，較
７月末實際值低２﹒２個點子；對１０年期國開債收益率在８月末的預測均值為
３﹒５２７６％，較７月末實際值低０﹒８個點子。
　　金融數據方面，受訪機構對７月新增人民幣貸款的預計均值為１﹒３２萬億元（人民幣．下
同），新增社融規模為１﹒７１萬億元；６月該兩項數據實際值分別為１﹒６６萬億和２﹒２６
萬億元。
　　對於７月ＣＰＩ同比漲幅的預期，本期參與機構預測均值為２﹒６％，略低於６月實際值
２﹒７％，本期預測區間為２﹒４％－３﹒０％。
　　匯率方面，參與機構對８月末人民幣兌美元即期匯率官方收盤價預期均值為６﹒８６２２，
較７月末的實際值６﹒８８５５升值２３３點，預期的區間為６﹒５０－６﹒９５。（ｃａ）

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