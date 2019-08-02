【ＦＯＣＵＳ】侵侵再發癲預告「加稅」，人幣最快周末試７算？

【ＦＯＣＵＳ】風塵僕僕的萊特希澤和努欽，周四（１日）甫從上海返抵白宮匯報，「大統

領」侵侵果真就即時吹大貿易戰逆風，於當地時間中午１時２６分發推宣布，自９月１日起對餘

下總值３０００億美元中國貨加徵１０％關稅。

此舉相當於摧毀習特６月底「大阪會」達成停戰共識的基礎，北京料很快祭出「不可靠實體

清單」反制；而周五（２日）創７個月低位的人幣中間價距離失守６﹒９關僅４點子，市場需密

切留意今日即期收市價及周末離岸價會否「破天荒」一觸七算。



＊「不可靠實體清單」反制料快成真＊



侵侵周四中午連發４條推文，據報是在橢圓形辦公室與首席談判代表萊特希澤、財長努欽、

貿易顧問納瓦羅、署理幕僚長馬爾瓦尼等一眾智囊「群策群力」的結果，４人對其的推文措辭提

供了看法。稍有分歧的是，他否決了努欽「事先知會北京」的建議。

專注中國時事的電子媒體Ｓｉｎｏｃｉｓｍ Ｃｈｉｎａ Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ的創辦者

、中國問題專家Ｂｉｌｌ Ｂｉｓｈｏｐ直指，推文將令本月登場的北戴河會議有關中美關係的

討論更加有趣，而倘若侵侵指望加稅會令北京屈服，他無疑將感到失望。

目前，坊間最關注的當屬中國有何最新反制舉措，其中一大可能即是只聞樓梯響的「不可靠

實體清單」料加速推出。就在７月３１日，商務部剛公布《商務信用聯合懲戒物件名單管理辦法

》，雖然發言人高峰強調「失信聯合懲戒對象名單」與「不可靠實體清單」為兩項不同的制度，

但小懲大戒意味十足。

另一大可能則是人民幣，跟此前５００億、２５００億加稅不同，今次３０００億可謂「利

空出盡」，如同《環球時報》胡錫進所指，「中國將不再優先控制貿易戰規模，而將把重點放在

長期貿易戰的國家戰略上」，以匯率貶值對沖加徵關稅的政策選項絕對未被排除。



＊推低十年債息，鮑叔下月恐無得揀＊



就在周五，人幣在岸即期重挫達０﹒７％，離岸亦失守５０日均線支撐位，分別低見

６﹒９５０２、６﹒９７８６，央媽掌門易綱６月「不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要」

會否應驗，市場需密切留意今日即期收市價及周末離岸價會否現「無人看守」狀況而一觸七算。

根據美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）５月發布的清單，餘下３０００億美元中國貨中佔比

最大的分別是手機（４４６億美元）、電腦（４１１億美元）、服裝（３５２億美元）、玩具（

２５５億美元）。儘管此恐打擊美國的消費者並拖累相關美企業績，但侵侵似乎已贏得他繼續施

壓「不聽話」的鮑叔減息的籌碼－－作為減息訊號的美國十年期國債收益率跌穿２％，錄得他自

２０１６年１１月贏得總統大選以來最低水平，市場利率期貨押注

９月減息概率已飆升至逾８６％。

侵侵的如意算盤能否打響，還是將如大摩所稱「可能在三個季度內加速美國經濟衰退」，拭

目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

