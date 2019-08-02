沿海家園（０１１２４）折讓近９％配售８億股新股，淨籌逾１億元

《經濟通通訊社２日專訊》沿海家園（０１１２４）公布，擬以每股０﹒１３８元，配售最

多８億股新股予不少於６名獨立第三者，集資約１﹒１億元。

每股配售價較昨日收市價０﹒１５１元折讓約８﹒６１％，而該批新股佔擴大後股本約

１６﹒１７％，預期配售完成後沒有獨立第三者成為成為主要股東。該集團指集資所得用於一般

營運資金。（ｗｈ）

