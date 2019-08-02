《經濟通通訊社２日專訊》彩客化學（０１９８６）預期截至６月３０日止中期股東應佔淨
溢利將不少於３﹒９５億元人民幣，較去年同期盈利１﹒２２億元人民幣增長不少於２﹒２５倍
。
淨溢利增加主因於自今年１月起染料中間體平均銷售價格持續上升，進而導致該業務錄較高
的毛利率。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
02/08/2019 07:57
【企業盈喜】彩客化學（１９８６）料轉賺不少於３﹒９５億元人幣
《經濟通通訊社２日專訊》彩客化學（０１９８６）預期截至６月３０日止中期股東應佔淨
溢利將不少於３﹒９５億元人民幣，較去年同期盈利１﹒２２億元人民幣增長不少於２﹒２５倍
。
淨溢利增加主因於自今年１月起染料中間體平均銷售價格持續上升，進而導致該業務錄較高
的毛利率。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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