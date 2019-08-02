《經濟通通訊社２日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，旗下光證
國際結構融資以總代價約４４７５萬美元，出售亞太區物流商ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
Ｌｉｍｉｔｅｄ的Ｃ類優先股約３２７１萬股予光大控股（００１６５）間接非全資附屬運暉環
球。
光大證券指，出售將錄Ｃ類優先股認購價１１％的總內部回報率，同時收回現金改善流動性
狀況，所得款項用作一般營運資金。至於該批優先股若轉換為普通股，將佔ＥＳＲ
Ｃａｙｍａｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ的１﹒１２％股權。（ｗｈ）
02/08/2019 08:00
光大證券向光大控股轉讓物流商ＥＳＲ優先股，涉資４４７５萬美元
《經濟通通訊社２日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，旗下光證
國際結構融資以總代價約４４７５萬美元，出售亞太區物流商ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
Ｌｉｍｉｔｅｄ的Ｃ類優先股約３２７１萬股予光大控股（００１６５）間接非全資附屬運暉環
球。
光大證券指，出售將錄Ｃ類優先股認購價１１％的總內部回報率，同時收回現金改善流動性
狀況，所得款項用作一般營運資金。至於該批優先股若轉換為普通股，將佔ＥＳＲ
Ｃａｙｍａｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ的１﹒１２％股權。（ｗｈ）
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