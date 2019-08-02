《日入而息》美國突加關稅，人幣挫逼近「７算」，港股挫６４７點



《今天重點》﹡美國９月起對３０００億美元中國商品加徵１０％關稅；外交部回應美威脅

加徵關稅：不接受任何恐嚇訛詐；商務部表示堅決反對美加徵關稅，將採取

必要的反制措施；外長王毅回應特朗普加徵關稅指絕不是正確的方法

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３５％報１８８﹒７６點

﹡華人置業（００１２７）中期虧轉盈近８﹒４５億元，息１仙；華置中期來

自證券投資及財資產品收益１１﹒５億，無出售上市投資；華置中期核心溢

利增至１２億元，中期沒有物業銷售令收入降５２％

﹡港交所（００３８８）會致力維持市場穩定，下周一港股如常運作；金管局

指尊重員工表達個人意見的自由，相信員工會秉持專業態度



《即日市況》﹡美國突出招，港股穿兩萬七收報２６９１８挫６４７點，成交千一億



《深滬股市》﹡貿戰升級６８億外資急逃，滬指跌１﹒４％周瀉近３％



《美元匯價》﹡再降息預期升，留意美匯可否企穩９８；歐元最新報１﹒１０９６╱９７，

日圓最新報１０６﹒８６╱８９



《公司業績》﹡華人置業（００１２７）中期虧轉盈近８﹒４５億元，息１仙；華置中期來

自證券投資及財資產品收益１１﹒５億，無出售上市投資；華置中期核心溢

利增至１２億元，中期沒有物業銷售令收入降５２％

﹡華僑銀行上半年稅後利潤按年升６％創新高

﹡海港企業（０００５１）中期盈利跌逾兩成半至２﹒６８億，息７仙



《公司資訊》﹡三生製藥（０１５３０）銀屑病藥物準備開展臨床試驗

﹡中國海洋捕撈（０８０４７）柬埔寨建設深水漁業智能養殖平台

﹡先施（００２４４）馬景煊稱暫無供股計劃

﹡光大證券（０６１７８）首席風險官王勇辭任，合規總監正常履職；光大證

券首席風險官辭職，或與暴風集團ＭＰＳ收購案有關

﹡金山能源（００６６３）向上海恆路提供應收帳款保理服務，涉資５０００

萬元人民幣

﹡南方能源（０１５７３）反駁沽空機構報告指控，午後復牌

﹡建行（００９３９）劉桂平稱新時代普惠金融發展要從根本解決金融排斥難

題

﹡敏捷（００１８６）斥１０４１萬元人民幣投資湖南內房商

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１３５萬股，涉近８９７４萬

﹡匯創控股（０８２０２）遭聯交所取消上市地位，公司申請覆核

﹡達飛（０１８２６）發行８０００萬元可換股債券

﹡呷哺呷哺（００５２０）推出旗下火鍋品牌湊湊火鍋．茶憩

﹡何金龍辭任Ｋａｋｉｋｏ Ｇｒｏｕｐ（０２２２５）財務總監

﹡港交所（００３８８）會致力維持市場穩定，下周一港股如常運作

﹡齊屹科技（０１７３９）委任朱殿國為公司首席運營官

﹡亞洲電視控股（００７０７）與菲律賓卡加延經濟區管理局簽合作備忘錄



《國企紅籌》﹡晨鳴紙業（０１８１２）發１﹒６３億美元９厘優先票據



《神州民企》﹡花樣年控股（０１７７７）首七個月銷售１６８﹒４億元人民幣，升３１％

﹡建業地產（００８３２）發３億美元６﹒８７５厘優先票據

﹡騰訊（００７００）將本地化Ｓｗｉｔｃｈ遊戲，擬售任天堂周邊商品；旗

下騰訊雲發布雲遊戲解決方案

﹡中國奧園（０３８８３）７月合同銷售升１１％，首七月升３０％

﹡景瑞控股（０１８６２）７月份合約簽約銷售額按年上升４﹒８３％

﹡陽光１００中國（０２６０８）７月份合同銷售額按年下跌８﹒５％



《中國要聞》﹡大族激光表示歐洲運營中心料明年竣工，考慮啟用前轉售

﹡統計指７月Ａ股回購金額逾３３０億人幣，創新高

﹡中指院表示７月百城住宅均價環比漲幅略擴至０﹒３８％

﹡北京市住建委表示堅持「房住不炒」抑制投機投資性需求

﹡王毅稱加快中日韓自貿區建設深化中國東盟自貿區合作；外長王毅回應特朗

普加徵關稅：絕不是正確的方法

﹡展示地圖缺海南台灣，內地熱爆劇恐遭中國政府處罰

﹡蔚來汽車裁員千人，通過質押股權等解資金短缺之急

﹡海關總署表示上半年查獲侵權貨物件數按年增逾一倍

﹡銀保監王文剛稱將研究制定六類機構監督管理辦法

﹡７月內蒙古煤炭價格略漲，料本月續小幅上漲

﹡７月境外機構投資者銀行間債券交易同比增１８％

﹡雛鷹農牧停牌待深交所作出退市決定，新規後第二宗

﹡人行逆回購九連停，本周淨回籠５００億元；人行回應中國會否隨美降息：

﹡農業農村部表示抓好秋糧和生豬生產，建設高標準農田

﹡上海明年所有社區衛生服務中心開展安寧療護服務

﹡上海影視樂園二期建設正式啟動

﹡長三角農村金融機構合作宣言在滬發布

﹡外媒表示鴻海正為廣州１０﹒５代面板廠尋求買家；外媒統計科創板開板次

周逆市漲２７％，觸發市場擔憂

﹡美證實中國民間買家購少量美國大豆，為６月低來首次

﹡特朗普認為上海磋商空手而歸，斥華取消大額豬肉訂單

﹡新華社表示數據顯示中美經貿摩擦打壓美就業市場

﹡商務部表示堅決反對美加徵關稅，將採取必要的反制措施

﹡外交部回應美威脅加徵關稅：不接受任何恐嚇訛詐

﹡中證監擬對３宗案線索舉報人給予獎勵；中證監對７宗案件作行政處罰，涉

陽普醫療等；中證監回應大族激光問題：如違法將查處

﹡百度通報內部１２起嚴重違紀：涉受賄、洩商業秘密等

﹡中金協表示上半年全國黃金實際消費量按年降３﹒２７％

﹡工總表示美國新關稅措施嚴重打擊香港工業，促政府協助

﹡內地放開經營性電力用戶發用電，支持參與市場化交易

﹡調查指中國８月降準預期仍偏弱，貨幣政策有定力



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１０５４９﹒０４點

﹡台旅遊業界傳大陸將各省市訪台團客配額砍半



《其他消息》﹡邱騰華確認港經濟下行，負面因素下半年延續

﹡政府表示７月住宅銷售額按年跌３２％至４４１億元

﹡市建局向賢居里發展計劃業主提收購，呎價約２﹒４萬

﹡第二季食肆總收益價值按年下跌０﹒４％，但快餐店仍錄升幅

﹡今晚中環碼頭投注站提早關閉；明油尖旺７投注站提早關閉或停服務

﹡施永青稱美國減息是預料中事，下半年港樓市未必大跌

﹡深股通額度全日流走１９﹒８億元；滬股通額度全日流走４４﹒６億元，陸

股通淨賣出６８億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３５％報１８８﹒７６點；中原十大屋苑周末預約睇

樓量按周下跌１﹒１％

﹡啟德體育園附近商業地下周五截標，估值４６﹒５億元

﹡花旗推出Ｃｉｔｉｂａｎｋ Ｇｌｏｂａｌ Ｗａｌｌｅｔ



《移交逃犯》﹡工黨收兩萬人聯署，要求禠奪何君堯太平紳士資格

﹡立會行管會表示若職員罷工將參考公務員事務規例處理

﹡伍永德稱警方不批遊行決定不明智，或令更多人出席

﹡佔旺畫家三罪改控九罪，還押至９月中再訊

﹡特朗普稱修例爭議是中港之間的事，不會給予意見

﹡張建宗稱不應以公務員名義，做與政府看法不同的事

﹡理大校長滕錦光稱會向政府反映設獨立調查委員會訴求

﹡富衛表示暫未見近期社會事件影響內地來港投保人數

﹡港台節目製作人員工會表示將響應罷工，新聞部留守崗位

﹡警拘三人涉將警員起底，有人疑利用警員資料申請貸款

﹡警方於上月２７日元朗示威衝突拘一男子，涉藏仿製槍

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