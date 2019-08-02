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02/08/2019 09:55

《真知灼見－溫灼培》中美貿易磨擦擴大震盪市場

　　《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（１日）宣布，由９月１日起對中國餘下３０００億美元
總值的進口美國貨品徵收１０％關稅。他指，中國是有興趣與美國達成貿易協議，但談判速度過
於緩慢。他亦警告，如談判一直無進展，不排除會把關稅一直提升至２５％甚至更高水平。至於
是次徵收關稅的貨品將包括手提電話、電腦以至玩具及鞋等，是一般美國人的日常用品。所以相
信是次徵關稅損害的不單是中國出口商，還有美國消費者。擔心中美貿易紛爭擴大會損害中美兩
地經濟，美股道指昨晚回落２８０點或１﹒０５％，當中以消費股跌幅最為顯著。零售商
Ｔａｒｇｅｔ跌４﹒２％，Ｍａｃｙ’ｓ跌６％，Ｎｏｒｄｓｔｏｒｍ跌６﹒２％。而擔心經濟
轉差會導致消費者減少用油，紐約原油價格大跌近７％以５４﹒４９美元收市。而商品期貨指數
ＣＲＢ亦跌３﹒２％成為自２０１４年１１月以來最大單日跌幅。
　
　　外匯市場方面，變化未見太大。在特朗普宣布對中國加徵關稅一刻，美匯指數一度攀至靠近
９９指數點水平，但很快便有所回落，今早（２日）於亞洲市場報９８﹒４１指數點。至於主要
跟中國經濟走的澳元，其匯價雖跌，但跌幅較預期溫和，並繼續於６８美仙位置找到支持。但面
對中美貿易紛爭有機會擴大，料澳元將首當其衝建議提防。另要提防加元，因為面對油價大跌近
７％，這多少會不利於加元。明顯，市場資金是轉到日圓及黃金市場避險。日圓今早報
１０７﹒４６兌１美元，而現貨金報１４３８美元。當然，在外匯市場中，反應最大是人民幣，
其單日跌幅近０﹒７％。這對相對穩定的人民幣匯價而言已是一個相對大的跌幅。
　
　　面對中美貿易磨擦升溫，不排除會加快聯儲局的減息步伐。而據美元利率期貨價格變化顯示
，現市場估計聯儲局９月減息機會現已增至９３％，即幾近市場共識。而就是９月減息後，市場
估計到１２月再減的機會率也有７８％。也是說，市場估計今年內聯儲局有機會合共減息三次。
這與特朗普未發表對中國餘下３０００億美元徵關稅前，市場估到１２月聯儲局才有８５％減息
機會明顯有別。對於聯儲局日後的貨幣政策方向，當然重點還要看中美的貿易發展。由於聯儲局
下次議息會是９月１７日及１８日，如９月１日中美能達成貿易協議避免紛爭擴大，屆時料聯儲
局也不用急於減息。
　
　　特朗普選擇於９月１日對中國餘下貨品徵關稅也是一個特別日子。因為中美高層次的談判就
是於當天在華盛頓舉行。所以如果中美能於當天或之前達成協議，或許可避免貿易紛爭擴大。中
央已表示會加快談判進程。就讓我們密切留意往後事態發展。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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