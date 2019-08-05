《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４８５．０１ 跌 ９８．４１點╱０．３７％
標普５００ ２９３２．０５ 跌 ２１．５１點╱０．７３％
納斯達克 ８００４．０７ 跌 １０７．０５點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７４０７．０６ 跌 １７７．８１點╱２．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １１８７２．４４ 跌 ３８０．７１點╱３．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５９．００ 跌 １９８．４１點╱３．５７％
﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０６．６１，歐元兌美元１．２１５４
05/08/2019 07:46
《日出而作》匯控半年稅後多賺１８％再回購股份，恒生盈利升８％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４８５．０１ 跌 ９８．４１點╱０．３７％
標普５００ ２９３２．０５ 跌 ２１．５１點╱０．７３％
納斯達克 ８００４．０７ 跌 １０７．０５點╱１．３２％
倫敦富時１００ ７４０７．０６ 跌 １７７．８１點╱２．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １１８７２．４４ 跌 ３８０．７１點╱３．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５９．００ 跌 １９８．４１點╱３．５７％
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