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即市新聞

05/08/2019 07:52

《華爾街內望》標指納指五連跌，十年期美債息逾７年最大單周跌幅

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國股市周五（２日）延續跌勢，因貿易憂慮重燃，標普５００
指數及納指連續第５個交易日下跌。
　　道指及標指觸及６月底以來新低，道指收跌９８點或０﹒４％，至２６４８５點；標普
５００指數收跌２１點或０﹒７％，報２９３２點；納指挫１０７點或１﹒３％，報８００４點

　　標普５００指數的１１個主要板塊中，有８個收低。收入很大一部分來自中國的科技股受到
的衝擊最大，下跌１﹒７％。費城半導體指數下跌１﹒６％，蘋果股價下跌２﹒１％。
　　思科下挫３﹒９％，成表現最差道指成分股，ＩＢＭ下跌逾２％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ及亞馬
遜亦跌近２％。
　　美國最新對華關稅重壓油價，埃克森美孚下跌１％，此前埃克森美孚公布的業績好於分析師
的預期。
　　１０年期美債收益率錄得２０１２年來最大單周跌幅，因對中美貿易戰升級的擔憂抵銷美國
符合預期的就業數據。
　　投資者紛紛買入美債避險，推動１０年期美債收益率跌至２０１６年１１月９日特朗普當選
總統翌日以來的新低。
　　１０年期美債收益率報１﹒８５９％，較上日下跌３﹒３個點子，盤初一度低見
１﹒８３２％，為２０１６年１１月以來新低。
　　全周１０年期美債收益率跌幅接近２３個點子，這是２０１２年６月１日該周以來最大單周
跌幅。（ｍｎ）

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