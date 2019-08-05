《華爾街內望》標指納指五連跌，十年期美債息逾７年最大單周跌幅

《經濟通通訊社５日專訊》美國股市周五（２日）延續跌勢，因貿易憂慮重燃，標普５００

指數及納指連續第５個交易日下跌。

道指及標指觸及６月底以來新低，道指收跌９８點或０﹒４％，至２６４８５點；標普

５００指數收跌２１點或０﹒７％，報２９３２點；納指挫１０７點或１﹒３％，報８００４點

。

標普５００指數的１１個主要板塊中，有８個收低。收入很大一部分來自中國的科技股受到

的衝擊最大，下跌１﹒７％。費城半導體指數下跌１﹒６％，蘋果股價下跌２﹒１％。

思科下挫３﹒９％，成表現最差道指成分股，ＩＢＭ下跌逾２％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ及亞馬

遜亦跌近２％。

美國最新對華關稅重壓油價，埃克森美孚下跌１％，此前埃克森美孚公布的業績好於分析師

的預期。

１０年期美債收益率錄得２０１２年來最大單周跌幅，因對中美貿易戰升級的擔憂抵銷美國

符合預期的就業數據。

投資者紛紛買入美債避險，推動１０年期美債收益率跌至２０１６年１１月９日特朗普當選

總統翌日以來的新低。

１０年期美債收益率報１﹒８５９％，較上日下跌３﹒３個點子，盤初一度低見

１﹒８３２％，為２０１６年１１月以來新低。

全周１０年期美債收益率跌幅接近２３個點子，這是２０１２年６月１日該周以來最大單周

跌幅。（ｍｎ）

