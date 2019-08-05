《牛熊志選－陳其志》資金流入，留意騰訊購２１６８９

《牛熊志選》中美貿易談判結束不久，美國總統特朗普突然宣布，對餘下總值３０００億美

元的中國入口貨物，加徵１０％關稅，９月起生效，美股應聲下跌，道指先升後急挫。恆指上周

五（２日）低開逾６００點，跌穿２７０００點，藍籌股全線向下。恆指牛熊證資金流情況，截

至上周四（１日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒３４億港元資金淨流入，上周四單

日錄得９２２５萬港元淨流入；恆指熊證期間合共淨流出約２﹒７９億港元，上周四單日則錄得

３９３２萬港元淨流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６５００點

至２７５００點之間，累計相當約５３９１張期指合約，惟大部分於周五跌市中被強制收回；恆

指熊證街貨分布主要在收回價２８３００點至２８５００點之間累計了相當約１６１４張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１個波幅點至１６﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒６個波幅

點至１７﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升１﹒１

個波幅點至１４﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至２０﹒２％；

騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２５﹒８％；中移動（００９４１）的引

伸波幅上升１﹒３個波幅點至１６％；平保（０２３１８）的引伸波幅微跌０﹒３個波幅點至

２０﹒６％；國壽（０２６２８）的引伸波幅微升０﹒５個波幅點至２４﹒１％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至１７﹒７％；工行的（０１３９８）引伸波幅

下跌１個波幅點至１７﹒９％；中石油（００８５７）的引伸波幅維持在２１﹒２％；中海油

（００８８３）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２８﹒４％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅

上升０﹒８個波幅點至１９﹒５％。

個股方面，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４０５９萬元資金淨流入部署好倉，為最多

資金留意個股。技術上，騰訊股價上周五跌穿１０天及２０天平均線，回試３５５元附近。產品

條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３７６元至４０７元附近的中期價外條款

，實際槓桿超過１０倍；牛證方面，資金留意收回價３４５元至３５０元之間的條款，收回距離

約２﹒５％至４％，槓桿約２０倍。如看好騰訊，可留意中期價外認購證２１６８９，行使價３

８４﹒２元，今年１１月尾到期，實際槓桿約９﹒９倍；另外也可留意騰訊牛證６８２８８，收

回價３４１元，槓桿約１７﹒２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

