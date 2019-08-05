《一周攻略－周進略》議息後資產市場大波動，港股難免下行

《一周攻略》美國今次議息結果，相信很多人感到「意外」。不，不是因為沒有如筆者所想

的不減息才覺得「意外」，正相反，今次減息四分一厘，應是很多人的意料中事，尤其在愈來愈

多聯儲局官員，以至兩位前任主席公開表態中，大多傾向支持此時此刻這個減幅，當作買個保險

。

筆者猜對的，是結果一出，資產市場大幅波動，但根本無法猜的，觸發的是聯儲局主席鮑威

爾在記者會的解讀。是的，假如是一連串減息周期開始，那還好說，但若說是周期中期的一次過

調節，那就真的腹背受敵，兩面不是人。

事實上，筆者一直認為，既然經濟數據根本未見轉差，沒有足夠客觀理據去減息，原則上就

是不用減，但實質是大家都明白，或同情地了解，如今央行決策者面對的，可不是以往常見的處

境，一來，金融海嘯後，由危機到之後的量寬退市縮表，過程艱鉅，央行進場易但離場難。



＊貿易格局轉變，實非外生因素＊



二來，更重要的是，如今所擔心的由全球貿易格局轉變，波及實體經濟增長，這個轉變，一

般分析以為是外生因素，但其實可能是內生因素，但很難包含決策模型內。

整個格局的轉變，始作俑者是特朗普，他何時出招，局方怎可能知道？他的確知道一些局方

不知道的，就是他知道他總可以在再出招，屆時大家擔心的不再是不確定，而是肯定的經濟放緩

。如今他不滿意減息之後的言論，又再出招，不就說明了這一件事麼？



＊美國總統不滿意，隨時又出招＊



如此一來，大家可以設想，之後聯儲局再難說服大家，真的沒有受到特朗普的政治干預壓力

了。是的，如今總統不滿意，可以再出招，不就是把大家看來不明朗的明朗化，由潛在的風險變

成真正的傷害嗎？

正因如此，便不是鮑威爾為了解畫避嫌的一句「不是減息周期開始」便可以說得過去。當然

，公道一點，減息不一定是一連串減息的開展，這一點不是沒有先例。今次支持減息的前任主席

格蘭斯班，亦在任內曾經在加息一輪後，開始減一陣子，之後再繼續加上去。



＊多輸格局，人人不滿＊



無論如何，如今都是多輸的格局，既不是純粹數據為本的不減息，也不是早已為市場接納的

，先來一個減息，再持續逐少去做，更不是特朗普所需要的強力競選支持，試問市場反應怎不極

端？

此際，美股跌，港股怎可能不跌，上周已下破二萬七大關，不要忘記，在今年第二季，中美

貿易大有可能完全談不攏之時，在二萬七仍有支持，如今也跌穿，從技術分析角度，圖表派可以

設想，如今起碼仍有一陣子往下走的大行情。



＊公用房託防守股，穩坐釣魚船＊



正因如此，反過來，就算減息只是一次性，而不一定是持續的，但投資者可以選擇的避風港

已經不多，看來只好繼續留守於公用房託防守股。儘管大市跌起來，這個板塊亦不能倖免，但起

碼之後的事態發展，例如愈來愈多大家擔心的事情將成為事實，令聯儲局迫於無奈一次又一次的

再減息以應付特朗普，再加上如今債息下行趨勢，這板塊仍是穩坐釣魚船！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

