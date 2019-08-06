《套期保值－蕭猷華》金價趨勢料向上

《套期保值》上周聯儲局減息之後，主席鮑威爾表示不是減息周期開始，未來還要看數據，

金價下跌。不過，上周五非農新增職位增幅遜預期，利率期貨顯示９月減息機會高達９０％。此

外，特朗普上周突然表示９月１日將會再加中國貨品關稅，資金流向黃金避險。

另一方面，世界黃金協會指出上半年全球央行積極吸納黃金，較去年同期增加８％。筆者預

期金價短期可望上試１４８０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

