《經濟通通訊社５日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期截至２０１９年６月３０日
止六個月，公司上半年將轉盈為虧，並錄得不多於８００萬元虧損，惟上年錄得溢利約１４２０
萬元，主要由於收益及毛利因產品銷售下滑而大幅減少，預期中期業績將於８月刊發。
公司又指，股份買賣將繼續暫停直至另行通告為止。
另外，獨立董事委員會目前已成立，旨在對有關該等收購事項的問題進行獨立調查，並正在
編製其獨立調查報告。
公司亦已委聘大信梁學濂會計師事務為內部監控顧問，審閱有關投資程序的有效性。
（ａｌ）
05/08/2019 08:37
【企業盈警】新銳醫藥（６１０８）中期轉盈為虧，最多蝕８００萬
《經濟通通訊社５日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期截至２０１９年６月３０日
止六個月，公司上半年將轉盈為虧，並錄得不多於８００萬元虧損，惟上年錄得溢利約１４２０
萬元，主要由於收益及毛利因產品銷售下滑而大幅減少，預期中期業績將於８月刊發。
公司又指，股份買賣將繼續暫停直至另行通告為止。
另外，獨立董事委員會目前已成立，旨在對有關該等收購事項的問題進行獨立調查，並正在
編製其獨立調查報告。
公司亦已委聘大信梁學濂會計師事務為內部監控顧問，審閱有關投資程序的有效性。
（ａｌ）
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