【企業盈警】新銳醫藥（６１０８）中期轉盈為虧，最多蝕８００萬

《經濟通通訊社５日專訊》新銳醫藥（０６１０８）公布，預期截至２０１９年６月３０日

止六個月，公司上半年將轉盈為虧，並錄得不多於８００萬元虧損，惟上年錄得溢利約１４２０

萬元，主要由於收益及毛利因產品銷售下滑而大幅減少，預期中期業績將於８月刊發。

公司又指，股份買賣將繼續暫停直至另行通告為止。

另外，獨立董事委員會目前已成立，旨在對有關該等收購事項的問題進行獨立調查，並正在

編製其獨立調查報告。

公司亦已委聘大信梁學濂會計師事務為內部監控顧問，審閱有關投資程序的有效性。

（ａｌ）

