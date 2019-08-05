《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止半年列帳基準稅後盈
利９９﹒４億元（美元﹒下同）上升１８﹒１％，股東應佔溢利８５﹒０７億元增長
１８﹒６％，每股盈利０﹒４２元，第二次中期息０﹒１元。期內收入２９３﹒７２億元增長７
﹒６％。
匯控半年經調整收入２８４﹒９５億元上升８﹒０％，除稅前盈利１２５﹒１６億元增長６
﹒８％。（ｅｃ）
05/08/2019 07:51
匯控半年列帳基準稅後盈利９９﹒４億美元升１８﹒１％，息十美仙
《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止半年列帳基準稅後盈
利９９﹒４億元（美元﹒下同）上升１８﹒１％，股東應佔溢利８５﹒０７億元增長
１８﹒６％，每股盈利０﹒４２元，第二次中期息０﹒１元。期內收入２９３﹒７２億元增長７
﹒６％。
匯控半年經調整收入２８４﹒９５億元上升８﹒０％，除稅前盈利１２５﹒１６億元增長６
﹒８％。（ｅｃ）
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