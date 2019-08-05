匯控：再展１０億美元回購計劃，另行政總裁范寧退任

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布，再展最多１０億美元回購股份計劃，

預期短期內展開。

另外，匯控公布行政總裁及董事范寧退任，今日起生效，董事會已啟動物色新任集團行政總

裁的程序，並會考慮內部及外界人選。在此期間，董事會已要求祈耀年擔任臨時集團行政總裁，

直至委任繼任人選為止。（ｅｃ）

