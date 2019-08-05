【企業盈警】禮建德（０８４５５）料季度盈轉虧損，生產成本上升

《經濟通通訊社５日專訊》禮建德集團（０８４５５）公布，截至６月３０日止的三個月將

會錄得虧損，而去年同期則錄得純利。

集團表示，錄得虧損主要因為材料成本及分包費上升使成本直接增加，以及期內為加強營銷

力度而增加廣告開支。（ｓｃ）

