《經濟通通訊社５日專訊》禮建德集團（０８４５５）公布，截至６月３０日止的三個月將
會錄得虧損，而去年同期則錄得純利。
集團表示，錄得虧損主要因為材料成本及分包費上升使成本直接增加，以及期內為加強營銷
力度而增加廣告開支。（ｓｃ）
05/08/2019 10:17
【企業盈警】禮建德（０８４５５）料季度盈轉虧損，生產成本上升
《經濟通通訊社５日專訊》禮建德集團（０８４５５）公布，截至６月３０日止的三個月將
會錄得虧損，而去年同期則錄得純利。
集團表示，錄得虧損主要因為材料成本及分包費上升使成本直接增加，以及期內為加強營銷
力度而增加廣告開支。（ｓｃ）
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