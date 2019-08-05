《經濟通通訊社５日專訊》宏光照明（０８３４３）公佈，截至６月３０日止的六個月純利
，將會大幅下降三至四成。主要因為首六個月的研發費用增加，以及準備到主板上市所產生的專
業服務費用增加所致。
公司預計中期業績將本周四（８日）公布。（ｓｃ）
05/08/2019 10:18
【企業盈警】宏光照明（０８３４３）料中期純利大減三至四成
《經濟通通訊社５日專訊》宏光照明（０８３４３）公佈，截至６月３０日止的六個月純利
，將會大幅下降三至四成。主要因為首六個月的研發費用增加，以及準備到主板上市所產生的專
業服務費用增加所致。
公司預計中期業績將本周四（８日）公布。（ｓｃ）
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