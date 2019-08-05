【企業盈警】宏光照明（０８３４３）料中期純利大減三至四成

《經濟通通訊社５日專訊》宏光照明（０８３４３）公佈，截至６月３０日止的六個月純利

，將會大幅下降三至四成。主要因為首六個月的研發費用增加，以及準備到主板上市所產生的專

業服務費用增加所致。

公司預計中期業績將本周四（８日）公布。（ｓｃ）

