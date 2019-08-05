【移交逃犯】港鐵多條線路出現事故，荃灣線尖沙咀來回荃灣服務停

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵（０００６６）公布，由於列車車門受阻、月台幕門運作等

多宗事故，荃灣線及觀塘線列車服務受阻。

將軍澳線北角站來回調景嶺站暫停服務，調景嶺站來回寶琳站每６分鐘一班，將軍澳站來回

康城站暫停服務。

荃灣線中環站來回尖沙咀站每５分鐘一班，尖沙咀站來回荃灣站暫停服務。觀塘線黃埔站來

回觀塘站暫停服務，觀塘站來回調景嶺站每１０分鐘一班。（ｅｃ）（ｚｚ）

