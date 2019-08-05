《經濟通通訊社５日專訊》香港行政長官林鄭月娥今日上午十時，與政務司司長張建宗和財
政司司長陳茂波在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。（ｅｃ）
05/08/2019 08:59
【移交逃犯】林鄭月娥夥同張建宗陳茂波，今早１０時會見傳媒
《經濟通通訊社５日專訊》香港行政長官林鄭月娥今日上午十時，與政務司司長張建宗和財
政司司長陳茂波在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。（ｅｃ）
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