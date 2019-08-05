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05/08/2019 11:27

港股跌幅擴大至逾８００點穿２６１００，騰訊挫４％

　　《經濟通通訊社５日專訊》特首林鄭舉行記者會言辭強硬，港股跌幅擴大至逾８００點穿
２６１００，新２６０９０，跌８２７點或跌３﹒０７％，創出今年１月中以來低位，暫主板成
交４６０﹒５６億元。國企指數報１００４４，跌２﹒９４％或跌３０４點。
　　即月期指新報２６０１６，跌８０１點，低水７５點。即月國指期貨報１００４６，跌
２９３點，高水２點。
　　上證綜合指數報２８４５，跌２２點或跌０﹒７８％，成交１０８９﹒３６億元人民幣。
深證成分指數報９０８６，跌５０點或跌０﹒５５％，成交１２７４﹒２２億元人民幣。
　　騰訊控股（００７００）急跌３﹒９９１％，報３４１﹒６元；成交約１２０８萬股，涉資
４１﹒９４億元。中國移動（００９４１）跌２﹒６９０％，報６３﹒３元。友邦
（０１２９９）跌３﹒４６％，報７５﹒４５元；建行（００９３９）跌２﹒５３％，報
５﹒７８元；工行（０１３９８）跌２﹒１３％，報５﹒０５元；國壽（０２６２８）挫
４﹒３１％，報１８﹒６６元；中國平安（０２３１８）跌３﹒０８％，報８８﹒１元。
　　業績公布後，匯控（００００５）最新跌１﹒６１％，報６１﹒１５元；恆生
（０００１１）跌４﹒３５％，報１７３﹒６元。（ｅｃ）

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