本港政局不穩，恒指低開４３８點報２６４８０，國指跌１５７點

《經濟通通訊社５日專訊》本港政局不穩，民間今早發起大罷工行動，目前各區重點鐵路站

暫時停止服務。港股方面則繼續回吐，恆指今早低開４３８點，重磅股跌幅度顯著，友邦

（０１２９９）及港交所（００３８８）低開逾２％，另外今早人民幣中間價下跌逾二百點子，

中資類股亦急遽下挫。

恆生指數開報２６４８０點，跌４３８點或跌１﹒６３％，主板成交２２﹒３３億元。國企

指數報１０１９１，跌１５７點或跌１﹒５２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒０５％，報６１﹒５元；港交所

（００３８８）跌２﹒２６％，報２５０﹒４元；騰訊控股（００７００）跌１﹒６３％，報３

５０元；中國移動（００９４１）跌１﹒９２％，報６３﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌２

﹒１１％，報７６﹒５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １２﹒００元 跌２﹒９１％

吉利汽車（００１７５） １１﹒１０元 跌２﹒６３％

中生製藥（０１１７７） ８﹒９０元 跌２﹒５２％

中國平安（０２３１８） ８８﹒８０元 跌２﹒３１％

港交所 （００３８８） ２５０﹒４０元 跌２﹒２６％

中國人壽（０２６２８） １９﹒０６元 跌２﹒２６％

恆隆地產（００１０１） １８﹒６２元 跌２﹒２１％

恆生銀行（０００１１） １７７﹒５０元 跌２﹒２０％

銀河娛樂（０００２７） ４９﹒００元 跌２﹒２０％

港鐵公司（０００６６） ４９﹒００元 跌２﹒２０％

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（ｕｌ）

