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即市新聞

05/08/2019 16:37

《盤後部署》港股受政治氣氛影響，或守２６０００

　　《經濟通通訊社５日專訊》本港政治事件繼續發酵，示威者發起罷工行動，引起投資者關注
。另外，今日人民幣價格大跌逾千點子，並跌穿至七算關口，拖累中資類股份跌勢加劇，今早恆
指低開４３８點後開始跌勢加劇，最低一度見過２６０８６點，跌８３１點。地產股跌幅顯著，
新地（０００１６）、長實（０１１１３）、九置（０１９９７）分別跌５﹒２２％、
５﹒０８％及４﹒３９％，另外匯控（００００５）及恆生（０００１１）今日公布業績，股價
分別跌１﹒８５％及３﹒６４％。
　　恆生指數報收２６１５１點，跌７６７點或跌２﹒８５％，主板成交９９４﹒７８億元跌
１２﹒９４％。國企指數報１００８１點，跌２６６點或跌２﹒５８％。
　　上證綜合指數報２８２１，跌４６點或跌１﹒６２％。深證成份指數報８９８４，跌
１５１點或跌１﹒６６％。兩市合共成交４１６１﹒６億元人民幣。
　
＊港股一口起殺近９００點牛證，或現恐慌性拋售＊

　　港股連續兩日製造兩個大裂口，今日更一口大殺九百點的牛證，連續兩日下挫千四點，除了
反映中美貿易戰因素及人民幣大跌之外，而本港一系列的政治事件或令大市出現恐慌性拋售，投
資者可考慮繼續以小注淡倉為主，由於目前市場並不明朗，預料多隻藍籌股公布業績後亦會開始
出現獲利盤，繼續推低市況，所以投資者應保留更多現金為主，短期內失守２６０００不無機會


＊鎊匯下跌英國資產相對便宜，吸引資金回流併購＊

　　英國自約翰遜上台成為首相後，「脫歐」成為當前首要解決問題。他曾表示，無論達成協議
與否，他亦將帶領英國於１０月３１日脫離歐盟，令市場投資者再度考慮「硬脫歐」之風險。英
倫銀行行長卡尼曾表示，如果英盟選擇硬脫歐的話，將會令到本土一些產業難以生存，其中包括
汽車、運輸等行業都會面臨挑戰，而目前歐盟選擇「硬脫歐」的的機率高逾三成。
　　英國「脫歐」問題令英鎊大跌，自今年５月以來已下跌８％，你不少英國企業向外國借貸時
候，更要接受匯率風險因素。但換個角度，英鎊下挫意味英國資產變得得吸引，有部分投資者機
構認為，英鎊開始下跌時，顯得英國資產相對較便宜，海外投資者或將外地資金套現，並從新將
資金回流至英國，除了股票市場外，倫敦寫字樓亦是近期亞洲投資者的對象。隨著英國資產價格
下跌，相信於英國擁有業務的本港股份股價亦會輕微回落，但相對地收購英國業務時會有折扣，
對於經常做海外併購的長和系股份或會有利。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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