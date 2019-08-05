【貿易開戰】特朗普：與中國談判順利，堅稱美國未有為關稅埋單

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示與中國的進展相當順利，稱美國消費者並沒

有為對中國商品徵收的進口關稅埋單。

特朗普稱，與中國的進展相當順利，中國將要向美國支付數百億美元，因北京需要動用手段

讓人民幣貶值，並投入大量現金來維持系統運作。目前為止，美國的消費者並沒有為關錢行動付

上任何一分錢。（ｍｎ）

