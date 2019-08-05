《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示與中國的進展相當順利，稱美國消費者並沒
有為對中國商品徵收的進口關稅埋單。
特朗普稱，與中國的進展相當順利，中國將要向美國支付數百億美元，因北京需要動用手段
讓人民幣貶值，並投入大量現金來維持系統運作。目前為止，美國的消費者並沒有為關錢行動付
上任何一分錢。（ｍｎ）
05/08/2019 09:38
【貿易開戰】特朗普：與中國談判順利，堅稱美國未有為關稅埋單
《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普表示與中國的進展相當順利，稱美國消費者並沒
有為對中國商品徵收的進口關稅埋單。
特朗普稱，與中國的進展相當順利，中國將要向美國支付數百億美元，因北京需要動用手段
讓人民幣貶值，並投入大量現金來維持系統運作。目前為止，美國的消費者並沒有為關錢行動付
上任何一分錢。（ｍｎ）
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